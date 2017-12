später lesen Erster Warnstreik am Flughafen Hahn FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Kurz vor Weihnachten hat der Flughafen Hahn seinen ersten Warnstreik erlebt. Drei Maschinen des Billigfliegers Ryanair sollten am Freitag erst mit mehrstündigen Verspätungen im Hunsrück starten, wie eine Airport-Sprecherin mitteilte. Es ging um die Flugziele Nador in Marokko sowie Venedig-Treviso und Comiso in Italien. Es gab allerdings keine Kundgebung, keine Reden und keine Transparente an dem ehemaligen US-Fliegerhorst. Mehrere Passagiere sagten der Deutschen Presse-Agentur, sie hätten Verständnis für den Warnstreik - wenn auch nicht unbedingt direkt vor Weihnachten. dpa