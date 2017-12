Es kracht in Bingen beim Parteitag: Landes-AfD rechnet miteinander ab

Ihr Name

Christiane Christen ist Parteivize der AfD, will beim Landesparteitag in Bingen aber nicht mehr kandidieren. Dafür attackiert die Politikerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis den Landesvorstand scharf. Ihr Vorwurf: Juristen hätten ihr bestätigt, dass der Vorwurf der Veruntreuung von Parteifinanzen gegeben sei. Christen spricht von 36.000 Euro, die von Juli 2015 bis Mai 2017 für Anwalts- und Gerichtskosten geflossen und erst im Nachgang gebilligt worden seien. Der Landesverband in Baden-Württemberg stelle lediglich 1500 Euro pro Haushaltsjahr ein. Den Bundesvorstand habe sie gebeten, eine Untersuchungskommission bei der Landespartei zu gründen.

Parteivize Joachim Paul wies die Vorwürfe vom Vorstand. Die 36.000 Euro für juristische Fälle seien dadurch bedingt, dass die AfD sich nicht als "antisemitische Partei" beschimpfen lassen wolle. SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer ächte Mandatsträger bis hinunter auf die kommunale Ebene. "Wer Ahnung hat vom Leben, der weiß, dass gute Juristen Geld kosten." Mit Blick auf Christen sagte er: "Ich hoffe, das traurige Kapitel der Selbstinszenierung hat bald ein Ende." Jan Bollinger fügte hinzu, dass die AfD auch gegen den SWR und SPD-Politiker Ralf Stegner geklagt habe. Der Trierer Michael Frisch wirft Christen vor, sie habe ständig Dinge öffentlich gemacht, skandalisiert und Nebelkerzen gezündet. Matthias Joa sagte, Christen habe sich durch Indiskretionen selber isoliert. Ihr Angriff sei ein Angriff auf alle AfD-Mitglieder. Dafür erntete er einzelne Buh- und Pfuirufe im Saal.

Schatzmeisterin Ruth Kappesser tadelte, die AfD in Rheinland-Pfalz sei nicht Vorbild im Umgang miteinander. Zu viele Differenzen treten zutage, sagte sie. Von Christen wurde keiner von sechs Anträgen auf die Tagesordnung des Landesparteitags genommen, teils mit knapper, teils mit deutlicherer Mehrheit. Dabei ging es unter anderem, die Zahl der Mandatsträger im Landesvorstand auf höchstens ein Drittel zu beschränken und den Vorsitz lediglich Nicht-Mandatsträgern zu gewähren. Dem Vorstand warf sie auch Mobbing vor. Sie habe E-Mails erhalten mit Ansprachen wie "Make your fucking job".

Über den Tag sind noch weitere Auseinandersetzungen zu erwarten. AfD-Mitglied Peter Hain vom Kreisverband Bad Dürkheim hat dem TV gegenüber bestätigt, für den Landesvorsitz kandidieren zu wollen. Er sagt, ihn störe die Ämterpatronage von Junge. Mit Widersprüchen und Winkelzügen, tadelt Hain, bringe der AfD-Chef durchweg seine eigenen Anhänger in den Vorstand. In einem Schreiben an die Mitglieder wirbt Hain für eine "AfD der national-konservativen Patrioten" mit einer direkten Basisdemokratie. Junge hat angekündigt, Vorsitzender bleiben zu wollen. Zum Gegenkandidaten sagt er: "Konkurrenz belebt das Geschäft." Die Wahrscheinlichkeit, dass er den Posten als Landeschef verliert, schätzen Beobachter als gering ein. AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel sagte als Gast wegen Krankheit ab.