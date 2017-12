später lesen Evangelische Kirchenvertreter werben um Mitmenschlichkeit Teilen

Vertreter der evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz und im Saarland haben an Weihnachten zur Hilfe für bedürftige Menschen in Deutschland und der Welt aufgerufen. Sie warben in ihren Gottesdiensten um Mitmenschlichkeit und Liebe. dpa