Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Selbach (Kreis Altenkirchen) ist am Mittwoch ein Mensch leicht verletzt worden. Es sei ein erheblicher Schaden an dem von einem Ehepaar bewohnten Gebäude entstanden, teilte die Polizei in Betzdorf mit. Das Haus sei nunmehr unbewohnbar. Warum es zu der Explosion kam, war zunächst nicht bekannt, wie ein Polizeisprecher in Koblenz sagte. dpa