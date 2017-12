später lesen Fahrer behindern Rettungskräfte: Bußgelder und Punkte FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Twittern

Teilen



Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 61 bei Alzey am Steuer eingeschlafen und in die Leitplanken gerast. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Fahrer am Donnerstagmorgen die Kontrolle über seinen Kühltransporter. Er kam auf der Höhe des Autobahnkreuzes Alzey nach rechts von der Fahrbahn ab und riss 120 Meter Leitplanken nieder. Er musste aus dem Fahrerhaus geborgen werden, blieb aber unverletzt. 120 Liter Diesel sickerten in den Boden. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 70 000 Euro. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. dpa