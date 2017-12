später lesen Fahrer schmeißt vor Kontrolle Drogen aus dem Autofenster FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Ein 35-Jähriger ist in Rheinhessen erst durch eine Verkehrskontrolle gefahren, dann hat er eine Tasche mit Drogen aus dem Fester geworfen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ignorierte der Mann in Alzey zunächst die Aufforderung anzuhalten. Er fuhr weiter und warf einen Gegenstand aus dem Fenster, bevor er schließlich doch für die Kontrolle in einer Parallelstraße stoppte. Der Gegenstand entpuppte sich als Tasche mit rund 200 Gramm Haschisch darin. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag. dpa