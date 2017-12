später lesen Fahrer streift mit Auto Treppengeländer und landet auf Dach Teilen

Ein 19 Jahre alter Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer haben sich in Obermoschel (Donnersbergkreis) mit ihrem Auto überschlagen und sind leicht verletzt worden. Der Fahrer hatte am frühen Dienstagmorgen aus zunächst unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren und ein Treppengeländer touchiert, wie ein Polizeisprecher in Rockenhausen berichtete. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ein Alkoholtest beim Fahrer habe 0,0 Promille angezeigt. Es entstand ein Schaden von rund 9000 Euro. Zuvor hatte „Die Rheinpfalz“ darüber berichtet. dpa