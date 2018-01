später lesen Fahrer von Tanklastzug verhindert Umweltnotfall FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Der Fahrer eines Tanklastzuges hat bei einem Unfall in der Nähe von Pirmasens eine Verseuchung der Umwelt verhindert. Die Kardanwelle sei gerissen und habe ein Leck in den Tank mit 30 000 Litern geschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Daraufhin verlor der Sattelzug am Samstag rund 100 Liter aus der Ladung. Der Fahrer verhinderte bei dem Vorfall in dem Ort Donsieders durch schnelles Eingreifen, dass Diesel ins Erdreich sickern konnte, wie ein Polizeisprecher sagte. „Er hat sehr schnell und geistesgegenwärtig reagiert.“ dpa