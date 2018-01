später lesen Fahrerkabine von Sattelzug abgerissen: Fahrer verletzt Teilen

Twittern

Teilen



Ein Lastwagen mit integriertem Kran und seitlichen Stützen hat in Ludwigshafen die Fahrerkabine eines geparkten Sattelzugs abgerissen. Der 30 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs, der darin saß, erlitt dabei am Freitag leichte Verletzungen und einen Schock, wie die Polizei am Samstag mitteilte. dpa