Fahrzeug überlistet Fahrerin: Kleinkind eingeschlossen

Die Automatik ihres Autos hat eine Saarländerin überlistet - ihr Patenkind wurde deshalb im Wagen eingeschlossen. Die Feuerwehr in Neunkirchen im Westerwald befreite das Kleinkind am Freitagnachmittag jedoch nach einigen Schwierigkeiten aus dem Auto und übergab es seiner Patentante. Wie die freiwillige Feuerwehr am Samstag berichtete, war der Junge von der Rettungsaktion völlig unbeeindruckt. dpa