Trickdiebe, die sich als Mitarbeiter eines Pflegediensts ausgaben, haben in Mainz den Wandtresor einer alten Frau mit mehr als 25 000 Euro Bargeld entwendet. Das Diebespaar hatte die altersdemente 89-Jährige bereits im November in ihrer Wohnung aufgesucht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Während die vorgebliche Pflegerin die Frau in ein Gespräch verwickelte, habe ihr Partner den in einem Wandschrank verschraubten Wandtresor demontiert. dpa