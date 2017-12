später lesen Familie rettet sich aus brennendem Wohnhaus FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Ein mit Holz verkleidetes Wohnhaus in St. Ingbert-Rohrbach hat in der Nacht auf Dienstag gebrannt. Die schlafenden Bewohner, eine Familie mit zwei Kleinkindern, bemerkten die Flammen rechtzeitig und konnten sich unverletzt retten, wie die Polizei mitteilte. Sie kamen bei Bekannten unter. Die Höhe des Sachschadens an dem Einfamilienhaus mit integrierter Arztpraxis war zunächst unklar. Die Polizei ging von einer „erheblichen“ Summe aus. Genaueres müsse ein Sachverständiger erst noch klären. Auch die Ermittlungen zur Brandursache dauerten noch an. dpa