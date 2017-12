später lesen Fast 4000 Flüchtlinge haben Jobs gefunden Teilen

Twittern

Teilen



Fast 4000 Flüchtlinge haben in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz bislang eine Arbeitsstelle gefunden. Von Januar bis November seien 3750 Schutzsuchende in den regulären Arbeitsmarkt integriert worden, teilte die Agentur für Arbeit Rheinland-Pfalz/Saarland mit. Nach Angaben einer Sprecherin steigt die Zahl. Sie betonte aber, dass die Entwicklung nicht so sei wie früher erhofft, weil den Flüchtlingen vielfach Deutsch-Kenntnisse fehlten. Im November suchten in Rheinland-Pfalz 25 360 geflüchtete Frauen und Männer eine Arbeit. dpa