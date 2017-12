später lesen FCK-Mitgliederversammlung: „Große Krise“ Teilen

Trotz der sportlichen und finanziellen Krise hoffen die Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern weiter auf den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga. „Ich erwarte, dass wir dem Ziel Klassenerhalt alles unterordnen, dass wir Nebenschauplätze begraben“, forderte der Vorstandsvorsitzende Thomas Gries bei der Mitgliederversammlung am Sonntag. Der Fritz-Walter-Club befindet sich nach dem 2:3 am Freitagabend in Heidenheim abgeschlagen am Tabellenende. dpa