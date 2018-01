später lesen FCK verliert Testspiel gegen den SC Freiburg Teilen

Twittern

Teilen



Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sein erstes Testspiel während des Trainingslagers in Spanien verloren. Gegen den Bundesliga-Club SC Freiburg hieß es am Sonntag in Sotogrande 0:2 (0:2). Die Tore für den Sport-Club erzielten Marco Terrazzino (33.) und Neuzugang Lucas Höler (39.). dpa