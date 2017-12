später lesen Ferienbeginn verpasst: Vater bringt Sohn zur Schule Teilen

Ein Vater und sein sechs Jahre alter Sohn aus Speyer haben den Ferienbeginn in Rheinland-Pfalz verpasst. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Vater den Jungen am Freitag pflichtbewusst bei der Grundschule abgesetzt und ist dann weitergefahren. dpa