Feuerwehr-Chef nach Brand mit Toten vom Dienst freigestellt

Nach dem verheerenden Feuer mit vier Toten in einem Wohnhaus in Saarbrücken hat Oberbürgermeisterin Charlotte Britz (SPD) den Leiter der Berufsfeuerwehr vom Dienst frei gestellt. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die Freistellung gelte bis auf Widerruf für maximal drei Monate. Hintergrund seien mehrere Anschuldigungen gegen die Einsatzleitung, die untersucht werden müssten. dpa