Zwei Brände in einer Straße haben die Feuerwehr in Saarbrücken in Atem gehalten. Kurz hintereinander seien die Alarme am Samstagmorgen eingegangen, berichtete ein Sprecher der Polizei. Nach Angaben der Feuerwehr seien in den betroffenen Mehrfamilienhäusern die Treppenhäuser verraucht gewesen, so dass insgesamt 36 Menschen auch über Drehleitern gerettet werden mussten. Sieben Menschen kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Brandorte lagen nach Polizeiangaben nur etwa 200 Meter voneinander entfernt. dpa