Feuerwehreinsatz wegen Brand im Metallbetrieb

Ein Brand in einem Metallbetrieb im Landkreis Altenkirchen hat am Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Polizeiangaben stellten Mitarbeiter des Unternehmens in Niederfischbach-Eicherhof am Morgen fest, dass es in einem Trocknungsofen zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Daraufhin hätten sie das Feuer entdeckt. Mit Feuerlöschern hätten sie versucht, die Flammen zu löschen - vergebens. Die Feuerwehr sei mit etwa 50 Rettungskräften aus den umliegenden Gemeinden angerückt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Kriminalinspektion Betzdorf nahm vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf. dpa