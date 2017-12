Feuerwehrmann legt Brände: Vier Jahre Haft

Im Brandstifter-Prozess gegen einen Trierer Feuerwehrmann wird heute das Urteil gesprochen. Der 29-Jährige ist angeklagt, zwischen März und Mai drei Feuer am Rande des Trierer Stadtteils Zewen gelegt zu haben. Im Prozess sieht die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe bestätigt und hat vier Jahre Haft gefordert. Der Mann soll demnach das Vereinsheim eines Angelsportclubs und mehrere freistehende Hütten angezündet haben. Der Schaden beträgt insgesamt rund 54 000 Euro. dpa

Er legte Brände und löschte anschließend mit: Ein Feuerwehrmann ist am Dienstag wegen Brandstiftung zu vier Jahren Haft verurteilt worden. „Wir sind davon überzeugt, dass er der Täter ist“, sagte der Vorsitzende Richter Armin Hardt am Landgericht Trier. Der 29-Jährige, der Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Trier-Zewen ist, sei in allen drei Fällen am Tatort gewesen und kurz danach habe es gebrannt. Er habe zwischen März und Mai das Vereinsheim eines Angelsportclubs und zwei Holzschuppen angezündet. Der Schaden betrug insgesamt rund 54 000 Euro.

Mit den Taten habe der 29-Jährige die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehr gegenüber der Berufsfeuerwehr herausstellen wollen, sagte Hardt. Ziel sei gewesen, mit den Freiwilligen als Erster am Brandort zu sein. „So wollte er bewirken, dass sein Löschzug ein neues Feuerwehrauto bekommt.“ Der Feuerwehrmann hatte bestritten, die Feuer gelegt zu haben. Sein Anwalt Sven Collet kündigte Revision an. In die vier Jahre Haft floss auch eine Strafe wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein ein.