später lesen Finale Gerichtsentscheidung zu „Luxleaks“-Affäre im Januar FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

Twittern

Teilen



Das höchste Gericht Luxemburgs wird in der Affäre um die sogenannten „Luxleaks“ über Steuerdeals internationaler Konzerne mit den luxemburgischen Finanzbehörden am 11. Januar 2018 abschließend entscheiden. Die Revisionskammer (Cour de Cassation) will dann urteilen, ob die Verurteilung von zwei früheren Angestellten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft rechtens war. Dies teilte das Gericht am Donnerstag nach einer Anhörung der Anwälte der beiden Verurteilten und der Staatsanwaltschaft mit. dpa