Finanzierung des Filmfestivals Max Ophüls Preis gesichert FOTO: Oliver Dietze

Die Finanzierung des 39. Filmfestivals „Max Ophüls Preis“ vom 22. bis 28. Januar in Saarbrücken ist gesichert. „Trotz der schwierigen Haushaltslage wird die Landeshauptstadt auch diesmal wieder ihren Zuschuss in Höhe von rund 329 000 Euro dazugeben“, sagte Oberbürgermeisterin Charlotte Britz der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt liegt damit das Budget, an dem sich auch private Sponsoren und Firmen beteiligen, wie im Vorjahr bei rund einer Million Euro. Erwartet werden rund 40 000 Besucher. dpa