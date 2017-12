später lesen Finanzierung von landesweitem Semesterticket in der Kritik Teilen

Twittern

Teilen



Die geplante Finanzierung eines landesweiten Semestertickets durch Beiträge aller Studenten in Rheinland-Pfalz stößt auf Kritik. Ein einheitlicher Aufschlag für alle sei keine gerechte Lösung, teilte der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Hochschule Mainz am Mittwoch mit. Besser seien individuelle Beträge, je nach Lage der Hochschulen. Aus Mainzer Sicht etwa sei die Mobilität im Rhein-Main-Gebiet wichtiger „als in den Weiten von Rheinland-Pfalz“. dpa