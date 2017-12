später lesen Fissler verlagert Produktion FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Der Kochgeschirrhersteller Fissler will bis 2020 seine komplette Produktion in Hoppstädten-Weiersbach (Kreis Birkenfeld) bündeln. Dazu werde der Standort erweitert und modernisiert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Fertigung am Stammsitz Idar-Oberstein werde von Mitte 2019 an zurückgefahren und nach und nach verlagert. Alle 90 Mitarbeiter, die in Idar-Oberstein in der Produktion arbeiteten, zögen mit ihrem Arbeitsplatz ins gut 20 Kilometer entfernte Hoppstädten-Weiersbach um. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) über die Verlagerung berichtet. dpa