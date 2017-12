später lesen Frankfurt, Wiesbaden und Mainz: Günstigere Tageskarten FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Mit dem Jahreswechsel gibt es zumindest in Frankfurt, Wiesbaden und Mainz ein verspätete Weihnachtsgeschenk des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) für Bus- und Bahnfahrer. Die Tageskarten in den drei Städten kosten von Januar an 5,35 Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Bisher betrugen die Preise etwa in Frankfurt 7,20 Euro und 4,20 Euro. Als Pilotversuch startet in Frankfurt zudem ein Angebot für Senioren mit der „65-Karte“. Sie wird für das Stadtgebiet für knapp 550 Euro pro Jahr angeboten. dpa