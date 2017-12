später lesen Frau bedroht Polizeibeamte mit Brotmesser Teilen

Mit Pfefferspray haben sich Polizeibeamte in Ettringen (Kreis Mayen-Koblenz) gegen eine aggressive auftretende Familie durchsetzen müssen. Die Beamten waren in die Wohnung gekommen, um den Führerschein eines Familienvaters einzuziehen. Der Grund dafür war auf Anfrage am Donnerstag nicht zu erfahren. dpa