Frau ohne Führerschein begeht alkoholisiert Unfallflucht

Eine alkoholisierte Frau ohne Führerschein hat beim Einparken ein anderes Auto gerammt und anschließend Unfallflucht begangen. Wie die Polizei Westpfalz am Mittwoch mitteilte, wurden Anwohner am Dienstagabend auf die 46-Jährige aufmerksam. Nachdem sie in Kaiserslautern beim Einparken etliche Versuche brauchte und dabei gegen einen geparkten Wagen stieß, sei sie ausgestiegen und zu einem benachbarten Haus gelaufen, und zwar „merkwürdig schwankend“, berichtete die Polizei. Die alarmierten Beamten konnten die Frau ausfindig machen. Recherchen ergaben, dass sie ihren Führerschein bereits wegen einer früheren Trunkenheitsfahrt verloren hatte. Wie hoch ihr Blutalkoholwert im aktuellen Fall war, stand zunächst noch nicht fest. dpa