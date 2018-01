später lesen Frau schlägt Angreifer in die Flucht FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Eine 51-Jährige hat den überraschenden Angriff eines fremden Passanten in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) abgewehrt. Wie die Polizei mitteilte, stand die Frau am frühen Samstagmorgen vor einer Shisha-Bar und wartete auf ein Taxi. „Plötzlich wurde sie von einer unbekannten männlichen Person mit Tritten und Schlägen angegriffen“, hieß es von der Polizei. Die Frau setzte sich erfolgreich zu Wehr und konnte den Angreifer in die Flucht schlagen. Sie wurde bei dem Angriff leicht verletzt. dpa