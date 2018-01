später lesen Frau stürzt in reißenden Bach: gerettet Teilen

Twittern

Teilen



Eine Frau hat in der Eifel den Sturz in einen Bach überlebt, der durch Hochwasser stark angeschwollen ist. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 72-Jährige in Ließem (Eifelkreis Bitburg-Prüm) am Donnerstagnachmittag nach Reinigungsarbeiten auf ihrem Grundstück einen Eimer mit angespültem Unrat im nahen Ehlenzbach ausschütten. Dabei rutschte sie auf einer Treppe aus und stürzte in den normalerweise kleinen und harmlosen Bach. Wegen des starken Regens führte dieser aber laut Polizei viel Wasser, war stellenweise 1,50 Meter tief und floss sehr schnell. Nach etwa 300 Metern konnte die 72-Jährige sich an einem Ast festhalten, der über dem Bach hing. dpa