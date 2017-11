später lesen Frau tot in Wohnung gefunden: Haftbefehl gegen Mieter Teilen

Mehr als vier Monate nach dem Fund der Leiche einer jungen Frau in einer Wohnung in Bingen ist Haftbefehl gegen den früheren Mieter des Apartments erlassen worden. Der Afghane sei dringend tatverdächtig, erklärte die Staatsanwaltschaft in Mainz am Donnerstag. Die 21 Jahre alte Iranerin war Anfang Juli bei Renovierungsarbeiten tot in der Wohnung entdeckt worden. Die Ermittler vermuten eine Beziehungstat. dpa