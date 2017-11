später lesen Frau von Lastwagen überrollt und lebensgefährlich verletzt Teilen

Eine 79 Jahre alte Fußgängerin ist in Saarbrücken-Dudweiler von einem Lastwagen überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 53-jährige Lastwagenfahrer sei am Montagabend auf dem Marktplatz nach dem Laden vorwärts gefahren und habe die Frau aus zunächst ungeklärten Gründen erfasst, teilte die Polizei mit. Die Seniorin kam zu Fall und geriet mit dem Oberkörper teilweise unter das Fahrzeug. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste notoperiert werden. Ihr Zustand war auch am Dienstagmorgen noch kritisch, wie ein Polizeisprecher in Saarbrücken sagte. dpa