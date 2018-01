später lesen Frau zündet Böller an: Auto verletzt sie lebensgefährlich FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Die Silvesternacht ist in Rheinland-Pfalz laut Polizei weitgehend ohne gravierende Zwischenfälle verlaufen - in Kaiserslautern allerdings hat ein Autofahrer eine Frau lebensgefährlich verletzt, als sie einen Böller anzünden wollte. „Sie stand auf dem Gehsteig, als sie von dem Auto erfasst wurde und eine Böschung runtergeschleudert wurde“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. „Sie ist im Krankenhaus schon mehrfach operiert worden.“ Das Auto wurde erheblich beschädigt, der Fahrer floh zu Fuß. Die Suche von Polizei und Feuerwehr mitsamt einer Wärmebildkamera war vorerst ohne Erfolg. In Frankenthal kam es laut Polizei bei einem Streit zwischen vier Männern zu einem Messerangriff - einer von ihnen wurde schwer verletzt. dpa