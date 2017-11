später lesen Frierender Gärtner löst Polizeieinsatz aus FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Ein frierender Gärtner hat in Landau einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hätten einen maskierten Mann in einem Kleinlaster gemeldet, teilte die Polizei in Landau am Mittwoch mit. Eine Polizeistreife konnte am Dienstagnachmittag dann aber schnell Entwarnung geben. Der Mann hatte gefroren und sich daher eine Skimütze über das Gesicht gezogen. „Er will zukünftig seine Mütze im Auto ablegen“, hieß es in einer Polizeimitteilung. dpa