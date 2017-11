später lesen Frontalzusammenstoß: Ein Toter und zwei Schwerverletzte FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße bei Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist ein junger Autofahrer tödlich verunglückt. Zwei Frauen wurden schwer verletzt, wie die Polizei in Bitburg am Dienstagabend mitteilte. Zwischen Speicher und Rothaus hatte der 22-Jährige die Kontrolle über sein Auto verloren und war mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Alle Insassen mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Die beiden Frauen des anderen Autos wurden schwer verletzt. In einem der beiden Wagen befanden sich zudem zwei Hunde, eines der Tiere starb bei dem Unfall. dpa