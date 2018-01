später lesen Fußball-Profi Jairo Samperio wechselt zu UD Las Palmas FOTO: Thorsten Wagner FOTO: Thorsten Wagner Teilen

Mittelfeldspieler Jairo Samperio vom FSV Mainz 05 kehrt zurück in seine Heimat Spanien und wechselt zu UD Las Palmas. Dies teilte der rheinhessische Fußball-Bundesligist einen Tag vor dem Trainingsauftakt der Mannschaft an diesem Dienstag mit. Der 24-Jährige erhält beim Tabellenletzten der spanischen Liga einen Vertrag bis Saisonende. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Clubs wie üblich Stillschweigen. Jairo war 2014 nach Mainz gekommen und erzielte in 72 Bundesligapartien elf Tore. Zuletzt kam er allerdings kaum mehr zum Einsatz. dpa