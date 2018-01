später lesen Fußgänger stirbt nach Unfall vor Weihnachten FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Twittern

Teilen



Knapp zwei Wochen nach einer Kollision mit einem Auto auf einer Bundesstraße bei Bad Kreuznach ist ein 23-Jähriger gestorben. Er sei seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Mittwoch in Bad Kreuznach mit. Der Fußgänger war am 22. Dezember auf der B41 von dem Auto eines 54-Jährigen erfasst worden und hatte schwere Kopfverletzungen erlitten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen trifft den Autofahrer keine Schuld. Nach wie vor ist den Angaben zufolge unklar, warum der 23-Jährige seinerzeit plötzlich auf die vierspurige Bundesstraße getreten war. dpa