später lesen Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt FOTO: Lukas Schulze FOTO: Lukas Schulze Teilen

Twittern

Teilen



Ein 49-jähriger Fußgänger ist in Neustadt an der Weinstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 50 Jahre alter Autofahrer übersah am Dienstagabend den Mann, als dieser die Fahrbahn überqueren wollte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fußgänger wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. dpa