Eine 66-jährige Fußgängerin ist in der Nähe des saarländischen Dillingen (Landkreis Saarlouis) von einem Auto angefahren und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte sie am Dienstag nahe einer Tankstelle die Landstraße 143 überqueren, als ein 54 Jahre alter Autofahrer sie erfasste. Die Frau starb wenig später im Krankenhaus. Ein Gutachter soll nun in den kommenden Tagen klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. dpa