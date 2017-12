später lesen Fußspuren im Schnee führen Polizei zu Unfallfahrer FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Diese Fahrerflucht war schnell aufgeklärt: Die Polizei musste nur den Fußspuren im Schnee folgen - sie führten in Schlangenlinien von der Unfallstelle weg. Ein 37-Jähriger aus Pirmasens hatte am Samstag einiges getrunken, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Er verlor auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und setze seinen Wagen an eine Hausfassade. Als er es nicht schaffte, das Fahrzeug wieder aus dem Vorgarten zu fahren, machte er sich zu Fuß davon. Wie viel Promille der Mann im Blut hatte, konnte nicht geklärt werden: Der Mann war derart betrunken, dass ein Alkotest nicht möglich war. dpa