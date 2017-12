später lesen Gefährliche Chemikalien gefunden: Reste wegschaffen Teilen

Nach dem Fund von explosionsgefährlichen Chemikalien bei einem Mann in Mainz will die Polizei am Freitag Reste aus der Wohnung beseitigen. Dabei soll es sich um Flaschen und Gläser handeln, in denen sich etwa Reinigungsmittel befinden sollen, die auch gefährlich sein könnten, sagte ein Sprecher der Polizei. „Wir können nicht unbedingt davon ausgehen, dass das, was außen draufsteht, tatsächlich auch der Inhalt ist.“ Zum Teil hätten Behälter auch gar keine Aufschrift. Ein Schnelltest soll klären, ob dies auch gefährliche Stoffe sind. dpa