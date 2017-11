später lesen Gefährliches Überholmanöver: Rettungswagen ausgebremst Teilen

Ein rücksichtloser Autofahrer hat in Frankenthal einen Rettungswagen, der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, zu einer Notbremsung gezwungen. Zunächst raste der 30-Jährige am Samstagabend mit seinem Wagen vor dem Rettungswagen über mehrere rote Ampeln. Er hätte ausweichen „können und müssen“, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Durch ein riskantes Überholmanöver zwang er den Fahrer des Rettungswagens nach Polizeiangaben dann noch zu einer Notbremsung. Gegen den Frankenthaler wird nun wegen Gefährdung des und Nötigung im Straßenverkehr ermittelt. Ob ein Kranker mit dem Rettungswagen transportiert wurde, konnte die Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. dpa