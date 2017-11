später lesen Geisterfahrer von Mechernich stirbt zwei Tage nach Unfall Teilen

Ein 67 Jahre alter Autofahrer, der als Geisterfahrer auf der Autobahn 1 bei Mechernich in der Eifel einen schweren Unfall verursacht hatte, ist am Samstag in einem Krankenhaus gestorben. Das bestätigte die Kölner Polizei am Sonntag. dpa