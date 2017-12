später lesen Geldautomat in Supermarkt gesprengt: 20 000 Euro Schaden FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Ludwigshafen gesprengt und einen Sachschaden von rund 20 000 Euro verursacht. Die Täter drangen in der Nacht auf Freitag in einen Supermarkt ein, wo der Automat aufgestellt war, wie die Polizei mitteilte. Ein Wachmann bemerkte die Sprengung bei einem Kontrollgang. Ob die Täter Beute machten, war zunächst unklar. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur. dpa