Gemeinde Essingen hängt „Hitler-Glocke“ ab

Die pfälzische Gemeinde Essingen will ihre „Hitler-Glocke“ abhängen und als Leihgabe an das Historische Museum in Speyer geben. Das hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossen, wie Ortsbürgermeisterin Susanne Volz (FWG) am Donnerstag mitteilte. „Zur Aufarbeitung ist sie in Speyer besser aufgehoben“, sagte Volz. Da der Glockenturm nicht begehbar sei und man die Glocke mit NS-Inschrift nicht sehe, könne die Gemeinde keine „Aufarbeitungsarbeit“ leisten. „In Speyer wissen sie, wie man damit umgeht“, sagte sie. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet. dpa