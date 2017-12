später lesen Gericht streicht früherem Bürgermeister die Pension FOTO: Peter Steffen FOTO: Peter Steffen Teilen

Wegen der betrügerischen Abrechnung von Fahrtkosten hat der ehemalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ruwer (Kreis Trier-Saarburg) seine Pensionsansprüche verloren. Das Verwaltungsgericht Trier befand den Mann für schuldig, von 2001 bis 2015 in insgesamt 192 Fällen die Verbandsgemeinde Ruwer um insgesamt 15 000 Euro geschädigt zu haben, wie das Gericht am Freitag zur Begründung seines Urteils vom 23. November mitteilte. Er kann jetzt innerhalb eines Monats beim Oberverwaltungsgericht in Koblenz Berufung gegen das Urteil einlegen. dpa