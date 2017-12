später lesen Gerichtstermin zu abgeschobener Armenierin am 5. Februar FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Im Fall der aus dem Kreis Bad Kreuznach in ihre Heimat abgeschobenen Armenierin und ihrer achtjährigen Tochter kommt es im Februar 2018 zu einer Gerichtsverhandlung. Das Verwaltungsgericht (VG) und das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz hatten im Eilverfahren die Klage der jungen Frau gegen ihre Abschiebung abgelehnt. Für den 5. Februar ist nun im Hauptsacheverfahren am VG Koblenz die mündliche Verhandlung terminiert. Ein VG-Sprecher sagte am Freitag, derartige Verhandlungen seien häufig - in diesem Fall gebe es aber ein besonderes Medieninteresse. dpa