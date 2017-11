später lesen Geringe Zahl junger Priester: Bischof Kohlgraf sorgt sich FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Twittern

Teilen



Der Mainzer Oberhirte Peter Kohlgraf (50) hat in seinem ersten „Wort des Bischofs“ in der Kirchenzeitung „Glaube und Leben“ die geringe Zahl jüngerer Priester als besorgniserregend bezeichnet. „Umso wichtiger wird es sein, ihnen gute Perspektiven zu geben, die ihr Arbeiten fruchtbar machen können und ihre Zufriedenheit stärken“, schrieb er laut Mitteilung des Bistums Mainz vom Mittwoch. „Wir müssen genau hinschauen, wie wir unsere Pfarrer und die Hauptamtlichen in der Seelsorge und Caritas unterstützen und motivieren können.“ Das Bistum liegt zu einem Drittel in Rheinland-Pfalz und zu zwei Dritteln in Hessen. dpa