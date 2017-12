später lesen Giftiges Gas bei BASF in Ludwigshafen ausgetreten FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Auf dem BASF-Werksgelände in Ludwigshafen ist giftiges Gas ausgetreten. Ein Mitarbeiter einer externen Firma erlitt dabei Atemwegsreizungen, teilte der Chemiekonzern am Donnerstag mit. Messungen hätten „nur im Nahbereich der Austrittsstelle kurzzeitig erhöhte Messwerte“ ergeben. Warum und wie viel Gas austrat, war zunächst unklar. Es handele sich um nitrose Gase, Stickoxide, die beim direkten Einatmen giftig seien. Sie entstünden bei jeder Verbrennung. Die Behörden seien über den Vorfall informiert worden, erklärte die BASF. Der betroffene Mitarbeiter sei in der Ambulanz untersucht worden und habe an seinen Arbeitsplatz zurückkehren können. Der Anlagenteil wurde abgestellt. dpa