Glocken-Gutachten erst Thema im Januar: Bürgermeisterwahl

Der Gemeinderat von Herxheim am Berg in der Pfalz wird sich voraussichtlich erst in seiner Januar-Sitzung mit dem Gutachten zur sogenannten Hitler-Glocke befassen. Er erwarte das Gutachten der Glockensachverständigen Birgit Müller zum Umgang mit dem Klangkörper für Mitte Dezember, sagte der Erste Beigeordnete Gero Kühner (SPD). Die letzte Gemeinderatssitzung dieses Jahres ist aber bereits für den 11. Dezember angesetzt. Dort werde es „definitiv nicht“ um das Gutachten gehen, sagte Kühner der Deutschen Presse-Agentur. Dazu werde es im Januar kommen. dpa