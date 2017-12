später lesen Glücksforscherin: Keine großen Vorsätze fürs neue Jahr FOTO: Birgit Reichert FOTO: Birgit Reichert Teilen

Twittern

Teilen



Gute Neujahrsvorsätze können dem Leben eine positive Wendung geben - davon ist die Glücksforscherin Michaela Brohm-Badry überzeugt. „Entscheidend dabei ist, dass man sich kleine Dinge vornimmt, dass man also kleine Impulse setzt, in welche Richtung man sein Leben verändern will.“ Also lieber zehn Minuten Joggen gehen oder zehn Minuten Vokabeln lernen als sich gleich eine Stunde damit beschäftigen wollen, rät die Professorin der Uni Trier. dpa